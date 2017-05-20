Купальники и платья: первый белорусский конкурс красоты отметил юбилей

В Гродно хорошо разбираются не только в том, как ездить в Польшу, но и как искать красавиц. Мало кто знает, но именно здесь был основан первый в стране конкурс красоты. Как в нынешнем году искали "Мисс" на конкурс красоты с 30-летней историей, смотрите в фотоленте от Sputnik.

Конкурс "Королева красоты. Мисс Гродно" впервые прошел в 1987 году. Это самый первый конкурс красоты на территории современной Беларуси. И один из первых в Союзе. Он проводится до сих пор.

В нынешнем году юбилейное шоу по выбору "Мисс" проходило 19 мая с традиционными выходами в вечерних, свадебных нарядах и купальниках, но с легкой ноткой ностальгии. В перерывах между дефиле ведущие то и дело вспоминали, а как же было тогда. На большом экране появлялись старые фотографии и видеохроники конца 80-х, начала и середины 90-х годов прошлого века. Сегодня они больше напоминают кадры из советских фильмов.

Например, на кадрах из 1991 года рядом с победительницей стоял большой ящик — цветной телевизор, который был главным и очень ценным призом в те непростые времена. В нынешнем году, первая красавица отправится в путешествие в Стокгольм.

По словам организаторов, самый первый конкурс "Королева красоты "Мисс Гродно" вышел в стиле "А ну-ка, девушки!" (телеконкурс, который транслировался по Центральному телевидению с 1970 по 1987 годы). Исправить ситуацию им помогли организаторы самого крупного в те времена польского конкурса Miss Polonia — польский балетмейстер-постановщик несколько лет подряд готовил гродненских участниц к дефиле.

"Мисс Гродно" проводился до 2004 года, а спустя 10 лет вернулся. Сейчас он превратился в красочное шоу и праздник красоты и моды, каждый год собирает полные залы зрителей. Организаторы уверены: "Конкурс "Мисс Гродно" стал культурной традицией для областного центра. Он продолжает жить, потому что служит гармонии и красоте. А эти категории вечны.