Два водителя погибли в аварии легковых автомобилей под Иваново

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители легковых автомобилей "Фольксваген-Шаран" и "Ауди-100" погибли вблизи Иваново (Брестская область) в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского МЧС.

В 3 часа 24 мин. поступило сообщение об аварии на 462-м км автодороги М-10 Кобрин-Гомель-граница Росиии, вблизи Иваново. Работниками МЧС из "Ауди-100" спасен (деблокирован) пассажир 1994 года рождения, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу. Из автомобилей также деблокированы погибшие водители.-0-