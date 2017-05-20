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Два водителя погибли в аварии легковых автомобилей под Иваново

21.05.2017 12:24 — Разное | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители легковых автомобилей "Фольксваген-Шаран" и "Ауди-100" погибли вблизи Иваново (Брестская область) в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского МЧС.

В 3 часа 24 мин. поступило сообщение об аварии на 462-м км автодороги М-10 Кобрин-Гомель-граница Росиии, вблизи Иваново. Работниками МЧС из "Ауди-100" спасен (деблокирован) пассажир 1994 года рождения, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу. Из автомобилей также деблокированы погибшие водители.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В 3 часа 24 мин. поступило сообщение об аварии на 462-м км автодороги М-10 Кобрин-Гомель-граница Росиии, вблизи Иваново.

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