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В Ивановском районе в лобовом столкновении Audi и Volkswagen погибли два человека

21.05.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 21 мая, около 03.25, в Ивановском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 22-летний водитель Audi ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 466-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, которым управлял 56-летний мужчина.


В результате ДТП оба водителя от полученных травмы умерли на месте происшествия. 23-летний пассажир Audi с тяжелыми травмами головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы.



 
Теги: Гомель
 
 
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Еще один получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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