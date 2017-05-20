В Ивановском районе в лобовом столкновении Audi и Volkswagen погибли два человека

Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 21 мая, около 03.25, в Ивановском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 22-летний водитель Audi ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 466-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, которым управлял 56-летний мужчина.





В результате ДТП оба водителя от полученных травмы умерли на месте происшествия. 23-летний пассажир Audi с тяжелыми травмами головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы.







