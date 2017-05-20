|
В Ивановском районе в лобовом столкновении Audi и Volkswagen погибли два человека
Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 21 мая, около 03.25, в Ивановском районе. Об этом
По предварительной информации, 22-летний водитель Audi ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 466-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя от полученных травмы умерли на месте происшествия. 23-летний пассажир Audi с тяжелыми травмами головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
|
Архив (Разное)
Комментарии