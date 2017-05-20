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Таяние вечной мерзлоты вызвало потоп в норвежском "хранилище судного дня"
Таяние вечной мерзлоты привело к небольшому потопу во Всемирном семенохранилище на острове Шпицбергене (Норвегия). Семена при этом не пострадали, сообщает
Всемирное семенохранилище построено в 2008 году и предназначено для сохранения запаса семян со всего мира в случае глобальной катастрофы (падение астероида, ядерная война, глобальное потепление и тому подобное).
Хранилище расположено на высоте 130 метров над уровнем моря — предполагается, что это предотвратит его затопление из-за цунами или повышения уровня мирового океана из-за таяния ледников. Бункер находится на глубине 120 метров в вечной мерзлоте.
С помощью холодильных установок в хранилище поддерживается постоянная температура -18 градусов, однако если холодильные установки выйдут из строя, то вечная мерзлота не даст помещению нагреться выше -3 градусов.
Несмотря на принятые предосторожности, таяние вечной мерзлоты из-за
Стоит отметить, что стометровый тоннель на входе сначала идет вниз, а затем поднимается вверх, поэтому если бы вода по какой-либо причине не замерзла, она бы все равно не добралась до хранящихся семян. Кроме того, на случай аварийного сценария в самом хранилище установили насосы для откачки воды.
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Семена при этом не пострадали.
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