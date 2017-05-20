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Таяние вечной мерзлоты вызвало потоп в норвежском "хранилище судного дня"

21.05.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Таяние вечной мерзлоты привело к небольшому потопу во Всемирном семенохранилище на острове Шпицбергене (Норвегия). Семена при этом не пострадали, сообщает издание N+1 со ссылкой на Engadget.


Изображение: Crop Trust / nplus1.ru

Всемирное семенохранилище построено в 2008 году и предназначено для сохранения запаса семян со всего мира в случае глобальной катастрофы (падение астероида, ядерная война, глобальное потепление и тому подобное).

Хранилище расположено на высоте 130 метров над уровнем моря — предполагается, что это предотвратит его затопление из-за цунами или повышения уровня мирового океана из-за таяния ледников. Бункер находится на глубине 120 метров в вечной мерзлоте.

С помощью холодильных установок в хранилище поддерживается постоянная температура -18 градусов, однако если холодильные установки выйдут из строя, то вечная мерзлота не даст помещению нагреться выше -3 градусов.

Несмотря на принятые предосторожности, таяние вечной мерзлоты из-за аномально теплого 2016 года вызвало небольшой потоп в тоннеле на входе в хранилище. Благодаря отрицательной температуре воздуха вода, проникшая в тоннель, замерзла и сотрудники убрали небольшой «ледник» из хранилища.

Стоит отметить, что стометровый тоннель на входе сначала идет вниз, а затем поднимается вверх, поэтому если бы вода по какой-либо причине не замерзла, она бы все равно не добралась до хранящихся семян. Кроме того, на случай аварийного сценария в самом хранилище установили насосы для откачки воды.

Ранее ученые заявляли, что 2016 год стал самым теплым с 1880 года. Кроме того, именно в 2016 году было зафиксировано первое связанное глобальным потеплением вымирание вида животных.

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