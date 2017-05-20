КНДР запустила неизвестную ракету: соседи созывают Совбезы

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Северная Корея произвела в воскресенье пуск баллистической ракеты неизвестной модификации в провинции Пхенан-Намдо, сообщило южнокорейское агентство Ренхап .



© REUTERS North Korea's Korean Central News Agency Белый дом: КНДР угрожает союзникам США, Китаю и России

В заявлении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов говорится, что ракета не была межконтинентальной — дальность ее полета составила 500 километров. Снаряд был выпущен около 11 утра по минскому времени и упал в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с испытаниями северокорейской ракеты в Южной Корее и Японии созваны Советы безопасности. Кабмин Японии уже выступил с заявлением, в котором говорится, что пуск ракеты представляет опасность для воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюции ООН.

В свою очередь в Белом доме отметили, что им известно о пуске ракеты. Там отметили, что дальность полета боеприпаса оказалась меньше, чем у трех предыдущих.

Неделю назад КНДР запустила баллистическую ракету, технические показатели которой были выше всех предыдущих. На следующий день было опубликовано подтверждение, что проведенный пуск был успешным. Впервые северокорейская ракета достигла высоты в 2000 километров.