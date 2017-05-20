ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК рассказал подробности лобового столкновения в Ивановском районе

21.05.2017 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Двое водителей погибли в результате лобового столкновения, которое произошло минувшей ночью на одной из дорог Ивановского района Брестской области. Радио Sputnik Беларусь попросило прокомментировать обстоятельства происшествия официального представителя Следственного Комитета Беларуси по Брестской области Марину Дранькову.

"По предварительной версии 21 мая 2017 года около 3 часов 15 минут на автодороге М-10 Кобрин — Гомель, недалеко от города Иваново, автомобиль "Ауди А6", под управлением 22-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген-Шаран", за рулем которого находился житель Иваново 56 лет. В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались на месте, пассажир "Ауди", 23-летний приятель погибшего водителя, доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Идет следствие, проводятся соответствующие экспертизы", — сообщила Дранькова.

Следственный Комитет ищет свидетелей ДТП, связаться со следователями можно по телефонам:  8-01652-9-14-74, 8-0162-27-37-00, либо на линию 102.

Комментарий официального представителя СК по Брестской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Следственного Комитета Беларуси по Брестской области Марина Дранькова комментирует обстоятельства трагедии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
КНДР запустила неизвестную ракету: соседи созывают Совбезы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика