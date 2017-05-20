СК рассказал подробности лобового столкновения в Ивановском районе

Двое водителей погибли от лобового столкновения в Ивановском районе /

Двое водителей погибли в результате лобового столкновения, которое произошло минувшей ночью на одной из дорог Ивановского района Брестской области. Радио Sputnik Беларусь попросило прокомментировать обстоятельства происшествия официального представителя Следственного Комитета Беларуси по Брестской области Марину Дранькову.

"По предварительной версии 21 мая 2017 года около 3 часов 15 минут на автодороге М-10 Кобрин — Гомель, недалеко от города Иваново, автомобиль "Ауди А6", под управлением 22-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген-Шаран", за рулем которого находился житель Иваново 56 лет. В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались на месте, пассажир "Ауди", 23-летний приятель погибшего водителя, доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Идет следствие, проводятся соответствующие экспертизы", — сообщила Дранькова.

Следственный Комитет ищет свидетелей ДТП, связаться со следователями можно по телефонам: 8-01652-9-14-74, 8-0162-27-37-00, либо на линию 102.

Комментарий официального представителя СК по Брестской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.