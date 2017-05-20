От Тридцатьчетверок до Полонезов: кто смотрел на экспонаты MILEX-2017

Восьмая по счету международная выставка MILEX-2017 открылась в белорусской столице накануне. На выставке представлена продукция 169 предприятий, КБ, НИИ и вузов пяти стран мира. Экспозиция разместилась на двух площадках общей площадью около 15 тысяч квадратных километров.

На выставку съехались делегации из 27 стран мира.