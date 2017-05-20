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От Тридцатьчетверок до Полонезов: кто смотрел на экспонаты MILEX-2017

21.05.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Восьмая по счету международная выставка MILEX-2017 открылась в белорусской столице накануне. На выставке представлена продукция 169 предприятий, КБ, НИИ и вузов пяти стран мира. Экспозиция разместилась на двух площадках общей площадью около 15 тысяч квадратных километров.

На выставку съехались делегации из 27 стран мира.

 
 
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Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске. Смотрите в фотоленте Sputnik, как заинтересовали детей и их родителей новинки военной...

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