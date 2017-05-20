Танец с саблями в Эр-Рияде: даже Трамп не устоял

"Танец сабель" был запланирован в рамках официальной церемонии в честь визита Трампа в Эр-Рияд. Президента США встречал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Во время танца Трампу также дали саблю, однако глава государства сначала замешкался и наблюдал, как исполняют танец саудиты, которые делали это, видимо, далеко не в первый раз.

Затем Трамп все же подыграл хозяевам и тоже приобщился к традиционному обряду.