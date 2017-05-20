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Танец с саблями в Эр-Рияде: даже Трамп не устоял

21.05.2017 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Танец сабель" был запланирован в рамках официальной церемонии в честь визита Трампа в Эр-Рияд. Президента США встречал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Во время танца Трампу также дали саблю, однако глава государства сначала замешкался и наблюдал, как исполняют танец саудиты, которые делали это, видимо, далеко не в первый раз.

Затем Трамп все же подыграл хозяевам и тоже приобщился к традиционному обряду.

 
 
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Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию принял участие в традиционном "танце сабель". Смотрите на видео, что делал американский лидер во...

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