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Беларусь собирается участвовать в авиационно-космическом салоне МАКС-2017
21.05.2017 16:07 — Разное | Ежедневник
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет 18-23 июля в подмосковном Жуковском. От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором выступает ЗАО "Белтехэкспорт".
Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев, передает
"В ближайшее время состоится очень известная выставка МАКС. Мы там участвуем", - сказал Сергей Гурулев.
В выставке примут участие более 10 организаций, входящих в систему Госвоенпрома, оборонного сектора экономики. Среди них ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи), который, к слову, на MILEX-2017 подписал два контракта с холдингом "Вертолеты России". Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы. Они позволяют ученым и специалистам обменяться мнениями по поводу наиболее острых проблем развития авиации и космонавтики в настоящем и будущем.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок в Беларуси - проходит в Минске 20-22 мая. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет 18-23 июля в подмосковном Жуковском. От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором...
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