Выставка вооружения открылась в минувшую субботу показательными выступления военного спецназа, был разыгран эпизод по уничтожению условного бандформирования, незаконно пересекшего государственную границу.



© Sputnik / Сергей Лескеть От Тридцатьчетверок до Полонезов: кто смотрел на экспонаты MILEX-2017 15

Гостям также показали возможности новейших разработок белорусского военпрома. В частности особый интерес у гостей вызвали бронированное транспортное средство "Кайман" и самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол".

На выставку прибыли более 140 участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины, впервые в MILEX принимают участие компании из Германии и Словакии.

Кроме новинок военпрома гостям выставки показали и военную технику времен Великой отечественной: танки, самоходные установки и легендарные "Катюши", как на базе ленд-лизовских образцов, так и на более поздних шасси.