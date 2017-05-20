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Видеофакт: легендарная техника ВОВ на фоне "Кайманов" и "Богомолов"
21.05.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Выставка вооружения открылась в минувшую субботу показательными выступления военного спецназа, был разыгран эпизод по уничтожению условного бандформирования, незаконно пересекшего государственную границу.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Гостям также показали возможности новейших разработок белорусского военпрома. В частности особый интерес у гостей вызвали бронированное транспортное средство "Кайман" и самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол".
На выставку прибыли более 140 участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины, впервые в MILEX принимают участие компании из Германии и Словакии.
Кроме новинок военпрома гостям выставки показали и военную технику времен Великой отечественной: танки, самоходные установки и легендарные "Катюши", как на базе ленд-лизовских образцов, так и на более поздних шасси.
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