Традиционно, помимо постоянных экспозиций, посетителям предлагалось множество интерактивных развлечений на любые вкусы и органы восприятия: визуальные, аудиальные, тактильные.

Стоимость входных билетов стартовала от одного рубля, а в некоторые места можно было попасть абсолютно бесплатно. Каждый из музеев приготовил для гостей свою уникальную программу, а любителей весёлого времяпрепровождения ждали концерты и конкурсы.

Национальный художественный музей, как и в предыдущие "ночи", собрал больше всего зрителей. В отличие от обычного похода в музей, в этот раз внимание посетителей был приковано не к главным, а второстепенным картинам на стенах. На некоторых этажах можно было обнаружить музыкантов или поучаствовать в квестах.

В целом "Ночь музеев" собрала несколько тысяч гостей, которые всю ночь прогуливались по площадкам непривычного и интригующего Национального художественного музея.