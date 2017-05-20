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"Ночь музеев" в Минске: гости прогуливались по залам в полной темноте

21.05.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционно, помимо постоянных экспозиций, посетителям предлагалось множество интерактивных развлечений на любые вкусы и органы восприятия: визуальные, аудиальные, тактильные.

Стоимость входных билетов стартовала от одного рубля, а в некоторые места можно было попасть абсолютно бесплатно. Каждый из музеев приготовил для гостей свою уникальную программу, а любителей весёлого времяпрепровождения ждали концерты и конкурсы.

Национальный художественный музей, как и в предыдущие "ночи", собрал больше всего зрителей. В отличие от обычного похода в музей, в этот раз внимание посетителей был приковано не к главным, а второстепенным картинам на стенах. На некоторых этажах можно было обнаружить музыкантов или поучаствовать в квестах.

В целом "Ночь музеев" собрала несколько тысяч гостей, которые всю ночь прогуливались по площадкам непривычного и интригующего Национального художественного музея.

 
 
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В Минске в рамках международной акции в очередной раз проходила "Ночь музеев". Она собрала основные столичные заведения культуры.

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