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"Ночь музеев" в Минске: гости прогуливались по залам в полной темноте
21.05.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Традиционно, помимо постоянных экспозиций, посетителям предлагалось множество интерактивных развлечений на любые вкусы и органы восприятия: визуальные, аудиальные, тактильные.
Стоимость входных билетов стартовала от одного рубля, а в некоторые места можно было попасть абсолютно бесплатно. Каждый из музеев приготовил для гостей свою уникальную программу, а любителей весёлого времяпрепровождения ждали концерты и конкурсы.
Национальный художественный музей, как и в предыдущие "ночи", собрал больше всего зрителей. В отличие от обычного похода в музей, в этот раз внимание посетителей был приковано не к главным, а второстепенным картинам на стенах. На некоторых этажах можно было обнаружить музыкантов или поучаствовать в квестах.
В целом "Ночь музеев" собрала несколько тысяч гостей, которые всю ночь прогуливались по площадкам непривычного и интригующего Национального художественного музея.
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В Минске в рамках международной акции в очередной раз проходила "Ночь музеев". Она собрала основные столичные заведения культуры.
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