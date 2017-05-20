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В центре Гродно горит здание бывшего пивзавода
21 февраля, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. В центре Гродно у Старого моста горит здание бывшего пивоваренного завода, передает корреспондент БЕЛТА.
Пожар начался в 15.55. К месту ЧП стянуты около десяти пожарных расчетов. На данный момент тушение продолжается. Причина возгорания выясняется.
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Пожар начался в 15.55. К месту ЧП стянуты около десяти пожарных расчетов. На данный момент тушение продолжается. Причина возгорания выясняется.
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