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ЦСКА под руководством Гончаренко завоевал серебро в России и получил путевку в Лигу чемпионов
Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко стал серебряным призером российской премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
В матче 30-го тура московские армейцы на своем поле разгромили махачкалинский «Анжи» и застолбили за собой итоговую вторую строку в турнирной таблице.
ЦСКА — «Анжи» — 4:0
Голы: 1:0 — Игнашевич (17, пас — Натхо), 2:0 — Витиньо (24, пас — Натхо), 3:0 — Витиньо (38, пас — Головин), 4:0 — Чалов (49, пас — Витиньо).
Удары: 13−3.
Удары в створ ворот: 6−3.
Удары в каркас ворот: 2−0.
Владение мячом: 64%-36%.
Предупреждения: Вернблум (33) — Гулиев (31).
Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив у армейского штрувала экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.
Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал 9 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение (от нового чемпиона России «Спартака»). Общая разница забитых и пропущенных мячей при Гончаренко 26−4.
Виктор Гончаренко стал автором
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Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко стал серебряным призером российской премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу...
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