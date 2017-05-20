ЦСКА под руководством Гончаренко завоевал серебро в России и получил путевку в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко стал серебряным призером российской премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

В матче 30-го тура московские армейцы на своем поле разгромили махачкалинский «Анжи» и застолбили за собой итоговую вторую строку в турнирной таблице.

ЦСКА — «Анжи» — 4:0

Голы: 1:0 — Игнашевич (17, пас — Натхо), 2:0 — Витиньо (24, пас — Натхо), 3:0 — Витиньо (38, пас — Головин), 4:0 — Чалов (49, пас — Витиньо).

Удары: 13−3.

Удары в створ ворот: 6−3.

Удары в каркас ворот: 2−0.

Владение мячом: 64%-36%.

Предупреждения: Вернблум (33) — Гулиев (31).

Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив у армейского штрувала экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.

Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал 9 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение (от нового чемпиона России «Спартака»). Общая разница забитых и пропущенных мячей при Гончаренко 26−4.

Виктор Гончаренко стал автором рекордной для тренеров-новичков ЦСКА беспроигрышной серии . Она прервалась на отметке в 8 матчей — после поражения от «Спартака», которое пока остается единственным для белоруского специалиста у руля ЦСКА в чемпионате России.