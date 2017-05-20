Россия играет с Финляндией в матче за бронзу ЧМ по хоккею. Онлайн TUT!

В матче за бронзовые награды чемпионата мира по хоккею сыграют команды России и Финляндии.



Фото: Reuters

Россияне вчера проиграли канадцам, хотя вышли на третий период при счете 2:0. Но четыре гола, пропущенных в заключительной трети, второй год подряд оставили команду вне финала.

Финны крайне неудачно начали чемпионат, но смогли дойти до полуфинала. Правда, там ничего не смогли противопоставить шведам — 1:4.

Россия: Василевский (Сорокин); Киселевич — Орлов, Телегин — Андронов (А) — Ничушкин; Антипин — Белов (К), Гусев — Шипачев (А) — Дадонов; Проворов — Миронов, Панарин — Кузнецов — Кучеров; Зуб, Плотников — Ткачев — Барабанов; Наместников.

Финляндия: Корписало (Сятери); Охтамаа — Хонка; Савинайнен — Филппула — Рантанен; Кукконен — Лаюнен, Ахо — Пюорала — Пуярви; Лехтонен — Хиетанен; Филстрем — Кемппайнен — Аалтонен; Яакола — Ярвинен, Лаюнен — Ханникайнен — Осала.



Россия 0−0 Финляндия

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