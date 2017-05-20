Безвизовый режим будет установлен в Беларуси во время ЧМ-2021 /

Беларусь и Латвия примут Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, причем наша страна, возможно, отменит визы на посещение Беларуси в дни Чемпионата, ограничившись лишь билетами на хоккейные баталии, которые на время станут пропусками в нашу страну для болельщиков всего мира. Официальный представитель Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович озвучил на радио Sputnik Беларусь перспективы применения подобной практики, а также коснулся темы предстоящего Чемпионата.

"У нас есть опыт применения безвизового режима, он действовал во время ЧМ 2014 года. Своеобразной визой тогда был билет на посещение хоккейных матчей Чемпионата (либо оригинал, либо его электронный аналог). Можно было по интернету заказать такой билет, предъявить его на границе, где его сверяют по штрих-коду, и если билет не поддельный (а такие попытки предпринимались), то — добро пожаловать в Беларусь! Таким правом воспользовались тогда очень многие болельщики", — сказал Нестерович.

По мнению нашего собеседника, это позволит многим желающим посмотреть Беларусь воочию, а не только посетить хоккейные матчи. Сейчас без визы можно попасть на территорию Августовского канала, познакомиться с Гродно и его окрестностями, и это является хорошим стимулом для любителей путешествий.

Комментарии официального представителя Министерства спорта и туризма Беларуси слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.