21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" заключило контракт с заказчиком из Объединенных Арабских Эмиратов во время MILEX-2017, сообщает БЕЛТА.

Контракт касается поставки программного обеспечения в интересах ОАЭ. Других подробностей на предприятии не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.

ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" - это многопрофильное предприятие, одно из ведущих в стране, являющееся разработчиком автоматизированных систем управления (АСУ) оборонного и производственно-технического назначения.

На выставочных площадках MILEX специалистам и посетителям представлены новые образцы вооружения и военной техники. Центральное место экспозиции занимает разведывательно-огневой модуль и информационно-технический комплекс "Солдат-боевые системы". Также представлены воздушные и наземные роботизированные платформы.

VIII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске 20-22 мая. В ней принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.-0-