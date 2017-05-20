В центре Гродно горит здание бывшего пивзавода

1 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. В центре Гродно у Старого моста горит здание бывшего пивоваренного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Пожар в комплексе зданий бывшего пивоваренного завода начался в 15.55. К месту были стянуты 10 пожарных расчетов. Тушение продолжается. Как отметили в Гродненском областном управлении МЧС, по данным на 17 часов, возгорание было локализовано. Информации о пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина пожара, уточняется нанесенный ущерб. Одна из рассматриваемых версий - поджог.

Как сообщала БЕЛТА, комплекс зданий пивоваренного завода, внесенный в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века, в 2010 году был приобретен СООО "Экопромэнерго". Однако в связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения он по решению суда в феврале 2017 года был возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома.-0-