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Видеофакт: здание пивзавода загорелось в центре Гродно

21.05.2017 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеофакт: здание пивзавода загорелось в центре ГродноГродно" title="Здание бывшего пивзавода горит в Гродно" class="">
© Sputnik/
Здание бывшего пивзавода горит в Гродно
Тушить пламя приехали около десяти пожарных расчетов. Машины продолжают прибывать. Как сообщает корреспондент Sputnik, горит один из главных корпусов старого здания.

Гродненский пивзавод — это одно из пустующих производств. Его закрыли больше десяти лет назад.

По данным на 17:11, пожар удалось локализовать. На месте происшествия трудятся 12 автоцистерн, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожар начался днем в воскресенье – загорелось здание бывшего пивзавода, расположенное в самом центре Гродно. Смотрите на видео Sputnik кадры с места происшествия.

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