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Видеофакт: здание пивзавода загорелось в центре Гродно
21.05.2017 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Sputnik/
Гродненский пивзавод — это одно из пустующих производств. Его закрыли больше десяти лет назад.
По данным на 17:11, пожар удалось локализовать. На месте происшествия трудятся 12 автоцистерн, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.
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Пожар начался днем в воскресенье – загорелось здание бывшего пивзавода, расположенное в самом центре Гродно. Смотрите на видео Sputnik кадры с места происшествия.
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