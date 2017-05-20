Видеофакт: здание пивзавода загорелось в центре Гродно

Гродно" title="Здание бывшего пивзавода горит в Гродно" class="">

Гродно" title="Здание бывшего пивзавода горит в Гродно" class=""> © Sputnik/ Здание бывшего пивзавода горит в Гродно

Тушить пламя приехали около десяти пожарных расчетов. Машины продолжают прибывать. Как сообщает корреспондент Sputnik, горит один из главных корпусов старого здания.

Гродненский пивзавод — это одно из пустующих производств. Его закрыли больше десяти лет назад.

По данным на 17:11, пожар удалось локализовать. На месте происшествия трудятся 12 автоцистерн, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.