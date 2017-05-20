21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание на бывшем пивзаводе в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 15.55 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС начали поступать звонки от очевидцев о пожаре по улице Заводской в областном центре. Горело здание бывшего пивзавода в центре Гродно.

"Через три минуты первые пожарные расчеты уже приступили к тушению открытого горения кровли трехэтажного неэксплуатируемого строения бывшего пивоваренного завода на площади 600 кв.м", - уточнили в МЧС. Пострадавших от пожара нет. Огнем уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа.

Для тушения привлечено 17 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение пожара на нижние этажи и соседние строения.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина пожара, уточняется нанесенный ущерб. Одна из рассматриваемых версий - поджог.

Как сообщала БЕЛТА, комплекс зданий пивоваренного завода, внесенный в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века, в 2010 году был приобретен СООО "Экопромэнерго". Однако в связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения он по решению суда в феврале 2017 года был возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома.-0-