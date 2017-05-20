Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Иваново

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту двойного ДТП со смертельным исходом в Ивановском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Как сообщалось, в аварии недалеко от Иваново погибли водители двух легковых автомобилей. По предварительной версии, 21 мая примерно в 3.15 ночи на автодороге М10 Кобрин-Гомель автомобиль "Ауди А6" под управлением 22-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Шаран". В минивэне находился 56-летний индивидуальный предприниматель из Иваново, который ехал в Березу. В результате ДТП водители транспортных средств от полученных телесных повреждений скончались на месте. Кроме того, в реанимацию был госпитализирован 23-летний пассажир "Ауди".

Ивановским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, следователями с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр, назначены судебно-медицинские, автотехнические и транспортно-трасологическая экспертизы. На месте происшествия также работали сотрудники областных аппаратов ведомств на передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 01652 9 14 74 либо 8 0162 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области), либо на линию 102.-0-