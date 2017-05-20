Куратор Даши Черновой: преподаватели живо обсуждают ее выступления /

Дарья Чернова — белорусская участница совместного телепроекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" — вышла в финал, который состоится 26 мая на сцене Большого Кремлевского Дворца. Даша показала уверенное и сильное выступление в полуфинале. В мультимедийном центре Sputnik Беларусь его смотрели не только журналисты, но и подруги Дарьи Черновой, известная белорусская певица Ольга Сацюк, а также Анастасия Пекарская — ассистент кафедры налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического университета, куратор группы, в которой учится Даша.

Мы поинтересовались успехами Черновой-студентки и как вообще ей дается учеба.

"Из-за того, что Даша столь длительное время находится в Москве, с учебой и успеваемостью могут возникнуть сложности, но с руководством нашего университета есть договоренность о продлении сессии, потому что Даша представляет не только страну, но и вуз в рамках телепроекта, а это дело серьезное…", — отмечает Анастасия.

Не случится ли так, что Дарья решит поменять будущую профессию, учитывая такие серьезные успехи на творческом поприще?

"Думаю, что учебу она не бросит, в крайнем случае перейдет на заочное", — сказала Пекарская.

Аудиозапись беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.