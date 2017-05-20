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Видеофакт: Пятый открытый роботурнир прошел в Минске
21.05.2017 19:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники соревнований состязались в нескольких категориях: гонках, робосумо, езде по кривой линии и сборе металлических банок. На пятый турнир в Минск приехали команды из Украины и Китая (всего порядка 300 человек).
Задача конкурсантов — за лимитированное время запрограммировать робота в соответствии с полученным заданием. Победителей соревнований награждали планшетами, смартфонами и портативными зарядными устройствами.
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В Минске 20 и 21 мая проходил пятый открытый роботурнир. Смотрите на видео, как собранные из конструктора машины складировали банки и ездили наперегонки.
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