Видеофакт: Пятый открытый роботурнир прошел в Минске

Участники соревнований состязались в нескольких категориях: гонках, робосумо, езде по кривой линии и сборе металлических банок. На пятый турнир в Минск приехали команды из Украины и Китая (всего порядка 300 человек).

Задача конкурсантов — за лимитированное время запрограммировать робота в соответствии с полученным заданием. Победителей соревнований награждали планшетами, смартфонами и портативными зарядными устройствами.