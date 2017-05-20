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Белоруски завоевали 2 медали на ЧЕ по художественной гимнастике

21.05.2017 20:35 — Разное | Tut.by  
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Две медали завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел в Будапеште.

В субботу, 20 мая, белорусские грации стали серебряными медалистками в командном многоборье.


Алина Горносько. Фото с сайта gimnastika.pro

А в воскресенье, 21 мая 15-летняя Алина Горносько выиграла бронзу в упражнении с мячом. Она получила оценку 17,550 балла, уступив лишь россиянкам Арине Авериной (18,850) и Александре Солдатовой (18,125).

В финале упражнения с булавами Алина Горносько стала четвертой (17,250) вслед за россиянками Ариной (19,075) и Диной (19,000) Авериными, а также Линой Ашрам из Израиля (17,750).

Близка к пьедесталу была и юниорская команда Беларуси в групповых упражнениях, которая с суммой 16,300 балла заняла 4-е место, пропустив вперед Россию (16,950), Италию (16,700) и Израиль (16,600).

В индивидуальных соревнованиях в трех финалах выступила участница Олимпиады-2016 Екатерина Галкина. В композиции с обручем она заняла 5-е место, мячом — 6-е, с лентой — 8-е.

Всего на чемпионате Европы в Будапеште было разыграно 6 комплектов наград. Первое место в медальном зачете заняла Россия (6 золотых, 3 серебряные награды). Следом расположились Болгария (0, 1, 2), Беларусь (0, 1, 1), Италия (0, 1, 0), Израиль (0, 0, 3).

 
 
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Две медали завоевали белоруски на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел в Будапеште.

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