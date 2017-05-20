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ДТП с маршруткой произошло сегодня в Витебске

21.05.2017 20:42 — Разное | БелТА  
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21 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария с участием трех транспортных средств случилась около 14.30 на пересечении Московского проспекта с улицами Терешковой и Бровки. Здесь маршрутный автомобиль марки "Форд" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес". После удара "Мерседес" вынесло на разделительную полосу, а маршрутку - на "встречку", где "Форд" столкнулся еще и со стоящим грузовиком ГАЗ.  

Маршрутным такси управлял водитель 1979 года рождения. По его словам в автомобиле на момент аварии находилось 8-9 пассажиров. За рулем микроавтобуса "Мерседес" был мужчина 1948 года рождения. После ДТП госпитализирована только женщина-пассажир 1962 года рождения, которая ехала в "Мерседесе".

И "Мерседес", и "Форд" двигались прямо - с Московского в сторону микрорайона Билево и с улицы Бровки на улицу Терешковой соответственно.  

По факту ДТП проводиться проверка. Правоохранители ищут очевидцев аварии, подробности произошедшего просят сообщать в дежурную часть ГАИ.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария с участием трех транспортных средств случилась около 14.30 на пересечении Московского проспекта с улицами Терешковой и Бровки.

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