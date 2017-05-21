Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу впервые с сезона-2011/12.



Фото: realmadrid.com

В матче 38-го тура испанской примеры «Реал» в гостях взял верх над «Малагой» — 2:0 (Криштиану Роналду, 2, Бензема, 55).

Ближайший преследователь «сливочных» «Барселона» также одержала победу в заключительном матче, одолев дома «Эйбар» — 4:2 (Хунка, 63, автогол, Суарес, 73, Месси, 75, с пенальти, Месси, 90+2 — Инуи, 7, 61).

До 61-й минуты «Барселона» уступала со счетом 0:2, но в заключительные полчаса сумела забить 4 мяча.

Однако шансы настичь «Реал» были у каталонцев лишь в случае поражения мадридского клуба. Этого не случилось, и «Реал» в 33-й раз стал чемпионом Испании. У «Барселоны» осталось 24 титула.

Снайперы чемпионата Испании: Лионель Месси («Барселона») — 37 голов, Луис Суарес («Барселона») — 28, Криштиану Роналду («Реал») — 25.

Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зидана

В Мадриде большой праздник pic.twitter.com/YOYXl7CLqd — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) May 21, 2017

«Реал» в прошлый раз выигрывал чемпионат Испании 5 лет назад, в сезоне-2011/12. После того «сливочные» трижды (2013, 2015, 2016) были вице-чемпионами, а еще раз были бронзовыми медалистами (2014).

Между тем, даже не будучи в эти годы сильнейшим клубом в Испании, «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016).