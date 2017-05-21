ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Реал" стал чемпионом Испании впервые за 5 лет

21.05.2017 23:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу впервые с сезона-2011/12.


Фото: realmadrid.com

В матче 38-го тура испанской примеры «Реал» в гостях взял верх над «Малагой» — 2:0 (Криштиану Роналду, 2, Бензема, 55).

Ближайший преследователь «сливочных» «Барселона» также одержала победу в заключительном матче, одолев дома «Эйбар» — 4:2 (Хунка, 63, автогол, Суарес, 73, Месси, 75, с пенальти, Месси, 90+2 — Инуи, 7, 61).

До 61-й минуты «Барселона» уступала со счетом 0:2, но в заключительные полчаса сумела забить 4 мяча.

Однако шансы настичь «Реал» были у каталонцев лишь в случае поражения мадридского клуба. Этого не случилось, и «Реал» в 33-й раз стал чемпионом Испании. У «Барселоны» осталось 24 титула.

Снайперы чемпионата Испании: Лионель Месси («Барселона») — 37 голов, Луис Суарес («Барселона») — 28, Криштиану Роналду («Реал») — 25.

«Реал» в прошлый раз выигрывал чемпионат Испании 5 лет назад, в сезоне-2011/12. После того «сливочные» трижды (2013, 2015, 2016) были вице-чемпионами, а еще раз были бронзовыми медалистами (2014).

Между тем, даже не будучи в эти годы сильнейшим клубом в Испании, «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем, даже не будучи в эти годы сильнейшим клубом в Испании, "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вратарь сборной Беларуси остается в "Нанси" несмотря на вылет из элитного дивизиона Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика