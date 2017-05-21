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"Реал" стал чемпионом Испании впервые за 5 лет
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу впервые с сезона-2011/12.
В матче 38-го тура испанской примеры «Реал» в гостях взял верх над «Малагой» — 2:0 (Криштиану Роналду, 2, Бензема, 55).
Ближайший преследователь «сливочных» «Барселона» также одержала победу в заключительном матче, одолев дома «Эйбар» — 4:2 (Хунка, 63, автогол, Суарес, 73, Месси, 75, с пенальти, Месси, 90+2 — Инуи, 7, 61).
До 61-й минуты «Барселона» уступала со счетом 0:2, но в заключительные полчаса сумела забить 4 мяча.
Однако шансы настичь «Реал» были у каталонцев лишь в случае поражения мадридского клуба. Этого не случилось, и «Реал» в 33-й раз стал чемпионом Испании. У «Барселоны» осталось 24 титула.
Снайперы чемпионата Испании: Лионель Месси («Барселона») — 37 голов, Луис Суарес («Барселона») — 28, Криштиану Роналду («Реал») — 25.
«Реал» в прошлый раз выигрывал чемпионат Испании 5 лет назад, в сезоне-2011/12. После того «сливочные» трижды (2013, 2015, 2016) были вице-чемпионами, а еще раз были бронзовыми медалистами (2014).
Между тем, даже не будучи в эти годы сильнейшим клубом в Испании, «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016).
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Между тем, даже не будучи в эти годы сильнейшим клубом в Испании, "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016).
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