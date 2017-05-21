Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник продолжит карьеру во французском клубе, срок контракта с которым истекает через два года.



Сергей Черник. Фото: asnl.net

В нынешнем чемпионате Франции «Нанси» потерял прописку в Лиге 1.

В заключительном туре Нанси" взял верх над «Сент-Этьеном» — 3:1. Сергей Черник наблюдал за ходом поединка со скамейки запасных. Команда белоруса вылетела из элитного дивизиона, поскольку в параллельной встрече «Лорьян» сыграл вничью с «Бордо» — 1:1 и на 1 очко опередил «Нанси».

Таким образом, «Лорьян» сыграет в релегейшн-раунде, а «Нанси» и «Бастия» покидают высший дивизион французского чемпионата.

После отпуска Сергей Черник должен прибыть в «Нанси», который 27 июня начнет подготовку к новому сезону.

А в ближайшее время Черник поступит в распоряжение сборной Беларуси, которой предстоит провести три поединка: 1 июня — со швейцарцами, 9 июня — с болгарами (официальный матч) и 12 июня — с новозеландцами.

Сбор национальной команды начнется 28 мая.