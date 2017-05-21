Белорусские самбисты завоевали 20 наград на чемпионате Европы в Минске

Белорус Юрий Рыбак завоевал титул чемпиона Европы по самбо в заключительный день турнира, который завершился 21 мая в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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В весовой категории свыше 100 кг Юрий Рыбак был сильнее россиянина Аслана Камбиева.

Серебряная награда на счету еще одного представителя хозяев соревнований Тимофея Емельянова, который в финале весовой категории до 82 кг уступил россиянину Али Куржеву.

В состязаниях у женщин белоруска Кристина Казаной (56 кг) не смогла найти контраргументов в решающем поединке с Анастасией Валовой из России и заняла второе место на чемпионате Европы.

Еще одна белоруска Анжела Жилинская (68 кг) заняла третье место на турнире.

В боевом самбо на домашнем чемпионате Европы в воскресенье на счету белорусов две медали. Владимир Сутоцкий поднялся на вторую ступень пьедестала почета в категории до 90 кг, а Илья Бубнов (68 кг) занял третье место.

Таким образом, в заключительный день домашнего чемпионата Европы белорусские самбисты завоевали 6 наград (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы).

Ранее золотые медали минского чемпионата Европы в белорусской команде Минске">завоевали Александр Кокша (68 кг) и Татьяна Мацко (64 кг). По итогам двух первых дней в активе белорусов было 14 (2, 2, 10) медалей .

А всего на домашнем чемпионате Европы белорусские самбисты завоевали 20 (3, 5, 12) наград.

В медальном зачете на континентальном форуме в Минске уверенную победу в разделе спортивного самбо среди мужчин одержали спортсмены из России, завоевав 8 медалей (5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды), второе место у команды Беларуси (2+1+4), третье — у сборной Грузии (1+2+4).

В боевом самбо россияне завоевали 9 золотых медалей, второе место заняли украинцы (4 серебряные+1 бронзовая), третье у белорусов (2 серебряные и 4 бронзовые).

В зачете спортивного самбо среди женщин белорусская команда заняла третье место (1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые награды).

Во Дворце спорта в Минске разыграно 27 комплектов наград: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 — у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо.

Организаторами соревнований выступили Европейская и Белорусская федерации самбо, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.