В Казахстане собрали электромобиль стоимостью 200 долларов

Инженеры из Международного университета имени Х.А. Яссави (Казахстан) продемонстрировали собственную разработку - электромобиль стоимостью около 200 долларов, передают информагентства.

Отличие автомобиля от аналогов заключается в установленных на крыше солнечных панелях. Транспортное средство получает энергию из возобновляемого источника и затем накапливает ее в аккумуляторах для движения.

Разработчики считают, что их электромобиль может стать очень популярным средством передвижения в странах с теплым климатом. Вес машинки составляет 300 кг, а сидячих мест всего два.

Хотя себестоимость данного экземпляра и не превысила, по словам создателей, 200 долларов, при запуске в серию он, несомненно, будет стоить дороже. Широкой публике электромобиль продемонстрируют летом в рамках выставки "Экспо-2017".