ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь вновь прибудет миссия МВФ

21.05.2017 23:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Очередная миссия МВФ посетит Беларусь в июне. На повестке дня может стоять нерешенный вопрос о выделении нашей стране кредита.

Как сообщается, миссия Международного валютного фонда прибудет в Беларусь в июне. Работать в нашей стране эксперты намерены с 5 по 12 июня, возглавит миссию руководитель по Беларуси Питер Долман.

По предварительной информации, эксперты будут обсуждать с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Отметим, что в апреле делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Ранее, 16 марта, Александр Лукашенко провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом. Эксперты отмечали, что в сложившихся условиях перспективы сотрудничества МВФ и официального Минска выглядят весьма призрачно.

Напомним, что целью переговоров с МВФ, которые длятся с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Эксперты полгают, что МВФ медлит с кредитом, потому что не уверен в серьезности намерений белорусских властей провести реформы.

Стоит также отметить, что перспективы роста белорусской экономики в Фонде оценивают весьма сдержанно. В апреле Международный валютный фонд опубликовал очередной отчет по мировой экономике. Согласно прогнозу МВФ в World Economic Outlook за апрель, белорусский ВВП по итогам года покажет падение на 0,8%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная миссия МВФ посетит Беларусь в июне. На повестке дня может стоять нерешенный вопрос о выделении нашей стране кредита.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане собрали электромобиль стоимостью 200 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика