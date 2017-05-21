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В Беларусь вновь прибудет миссия МВФ
Очередная миссия МВФ посетит Беларусь в июне. На повестке дня может стоять нерешенный вопрос о выделении нашей стране кредита.
Как
По предварительной информации, эксперты будут обсуждать с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.
Отметим, что в апреле делегация Беларуси
Напомним, что целью
Стоит также отметить, что перспективы роста белорусской экономики в Фонде оценивают весьма сдержанно. В апреле Международный валютный фонд
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Очередная миссия МВФ посетит Беларусь в июне. На повестке дня может стоять нерешенный вопрос о выделении нашей стране кредита.
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