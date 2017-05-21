В Беларусь вновь прибудет миссия МВФ

Очередная миссия МВФ посетит Беларусь в июне. На повестке дня может стоять нерешенный вопрос о выделении нашей стране кредита.

Как сообщается , миссия Международного валютного фонда прибудет в Беларусь в июне. Работать в нашей стране эксперты намерены с 5 по 12 июня, возглавит миссию руководитель по Беларуси Питер Долман.

По предварительной информации, эксперты будут обсуждать с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Отметим, что в апреле делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Ранее, 16 марта, Александр Лукашенко провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом. Эксперты отмечали , что в сложившихся условиях перспективы сотрудничества МВФ и официального Минска выглядят весьма призрачно.

Напомним, что целью переговоров с МВФ , которые длятся с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Эксперты полгают, что МВФ медлит с кредитом, потому что не уверен в серьезности намерений белорусских властей провести реформы.