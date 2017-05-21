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Председатель Госвоенпрома – о приоритетах страны на рынке вооружений

21.05.2017 22:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев рассказал о главных направлениях в оборонном секторе экономики Беларуси.

По словам Гурулева, программой оборонного сектора экономики до 2020 года были определены пять ключевых направлений.

Председатель Госвоенпрома – о приоритетах страны на рынке вооружений
© Sputnik / Виктор Толочко
MILEX-2017: вальс БТРов, вертолет-разведчик и щенок Милекс

"Первое — это средства огневого поражения: "Полонез", зенитно-ракетные комплексы. Второе — средства подвижности, в этом году на параде будет представлено две новейшие разработки — "Кайман" и В1 завода МЗКТ. Третье — это геоинформационные системы управления. Четвертое — система противодействия высокоточному орудию. Даже "Гроза-С" — это противодействие беспилотным летательным аппаратам. Все средства радиоэлектронного подавления и наземных, и воздушных аппаратов. Пятое направление — это средства защиты и личного состава, и техники", — рассказал Сергей Гурулев в эфире телеканала ОНТ.

Председатель Госвоенпрома – о приоритетах страны на рынке вооружений
© Sputnik / Виктор Толочко
Реактивная система залпового огня "Полонез" белорусского производства

Также Гурулев добавил, что главным достижением Госвоенпрома он считает создание полного цикла завершенных систем, куда входит разработка, производство, реализация, а также эксплуатация и сервисное обслуживание.

По словам Гурулева, Беларусь в вопросе экспорта активнее всего сотрудничает с Российской Федерацией. А взаимодействие по производству и разработке оружия хорошо налажено с Китаем.

"Они допускают нас к своим технологиям, мы допускаем их к своим. Честно скажу — Китай просто так ничего не делает. Мы нужны Китаю, Китай нужен нам по отдельным вопросам", — отметил Гурулев в интервью ОНТ.

Председатель Госвоенпрома – о приоритетах страны на рынке вооружений
© Sputnik / Сергей Лескеть
Белорусский бронированный автомобиль "Кайман" вызвал живой интерес у зарубежных посетителей выставки.

В эти выходные в Минске прошла Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, где были продемонстрированы последние достижения страны в этой сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным достижением Госвоенпрома Сергей Гурулев считает создание полного цикла завершенных систем.

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