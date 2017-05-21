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Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Москву

21.05.2017 21:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Договоренность о принесении части мощей святителя Николая была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском, передает РИА Новости.

Впервые за 930 лет мощи покинули папскую базилику итальянского города Бари и были доставлены спецрейсом в Москву. Представители двух христианских конфессий верят, что передача мощей поспособствует преодолению раскола между православными и католиками.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Москву
© Sputnik Сергей Пятаков
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию

Поистине эпохальное событие могло состояться еще 15 лет назад, когда мэр Бари предложил привезти в Россию часть мощей Николая Чудотворца. Однако горожане не поддержали это решение, так как очень ревностно относятся ко всему, что связано с Николаем Чудотворцем. Мощи святого они перенесли в свой город 930 лет назад из Мир Ликийских — родного города Николая Чудотворца.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Москву
© Sputnik Илья Питалев
Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

В Русской церкви сообщили, что с 22 мая по 28 июля ожидается больше паломников, чем было во время принесения пояса Богородицы в 2011 году — 3,5 миллиона человек.

В Москву и Петербург прибудут верующие из различных стран СНГ и Прибалтики.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители двух христианских конфессий верят, что передача мощей будет способствовать преодолению раскола между православными и католиками.

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