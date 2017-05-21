﻿ Морской лев утащил девочку под воду – ребенка спасли. 21.by
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Морской лев утащил девочку под воду – ребенка спасли

21.05.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На видео запечатлено, как морской лев долго плавает возле причала. За ним с интересом наблюдают люди, которые не подозревают о том, что ушастый тюлень может представлять опасность. Однако, когда девочка села у края причала спиной к воде, животное схватило ребенка за платье и потянуло за собой.

Очевидцы тут же стали кричать, а один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду спасать девочку. Он вытащил ее на причал, после чего группа людей поспешила покинуть место происшествия.

В подписи к видеоролику сказано, что в результате инцидента никто не пострадал.

 
 
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В канадском городе Ричмонд морской лев неожиданно потянул за платье девочку, сидевшую на краю причала, и потащил ее в воду. Видеозапись инцидента опубликовал один...

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