Морской лев утащил девочку под воду – ребенка спасли

На видео запечатлено, как морской лев долго плавает возле причала. За ним с интересом наблюдают люди, которые не подозревают о том, что ушастый тюлень может представлять опасность. Однако, когда девочка села у края причала спиной к воде, животное схватило ребенка за платье и потянуло за собой.

Очевидцы тут же стали кричать, а один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду спасать девочку. Он вытащил ее на причал, после чего группа людей поспешила покинуть место происшествия.

В подписи к видеоролику сказано, что в результате инцидента никто не пострадал.