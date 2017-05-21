Определились финалисты мужского чемпионата Беларуси по гандболу

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вслед за минским СКА вышел в финал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели золота брестчане неожиданно проиграли первый полуфинальный поединок в Гродно "Кронону" 25:26, а затем у себя дома сполна реабилитировались перед болельщиками, разгромив соперников 36:14 и 33:24.

В решающей серии за чемпионское звание команда Сергея Бебешко будет соперничать со своим извечным конкурентом минским СКА. Столичные армейцы в полуфинале дважды переиграли гандболистов "Гомеля" - 32:30 (в гостях) и 35:25 (дома).

Первый поединок золотой серии состоится 24 мая в минском дворце спорта "Уручье".

В женском первенстве в разгаре финальная серия за чемпионский титул. После трех встреч впереди гандболистки "БНТУ-БелАЗа" (2-1). Подопечные Константина Шароварова в стартовом поединке выиграли в гостях у действующего чемпиона "Гомеля" - 27:23, затем в Минске уступили соперницам 28:29, а 21 мая вновь были сильнее - 32:31 (в овертайме).