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Чемпионат мира-2017 подвинул на третье место минский ЧМ-2014 по посещаемости

22.05.2017 00:48 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира 2017 года в Кельне и Париже стал вторым в истории по посещаемости, суммарно собрав 686 391 зрителя, информирует "Р-Спорт".

Лучший результат в истории чемпионатов мира был установлен в 2015 году в Праге и Остраве, когда игры турнира посетили 741 690 человек. Второй результат ранее принадлежал чемпионату мира 2014 года в Минске – 643 435.

Средняя посещаемость чемпионата мира 2017 года составила 10 725 зрителей за игру. Самой популярной командой турнира стала сборная Германии (18 735 зрителей за игру), следом после нее – сборная России (13 852).

Посещаемость матчей в Кельне значительно превосходила игры в Париже – 13 601 зрителей на немецкой "Ланксесс Арене" против 7465 человек на "АккорХотелс Арене" в столице Франции.

 
Теги: Минск
 
 
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Посещаемость матчей в Кельне значительно превосходила игры в Париже - 13 601 зрителей на немецкой "Ланксесс Арене" против 7465 человек на "АккорХотелс Арене" в столице...

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