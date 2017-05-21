Во Франции хотят заряжать электрокары прямо во время движения

Компания Renault объявила о тестировании зарядки электромобилей во время движения, передают информационные агентства. Французский автогигант сообщил, что машины можно будет подзаряжать на скорости до 100 км/ч.

Помощь "Рено" в создании технологии беспроводной зарядки оказывают Chargemaster и Qualcomm. Испытания проходят на полигоне Fabric, расположенном в южной части Парижа. В качестве основы используется похожая система беспроводной зарядки, применяемая в гоночной серии Formula E.

В дорожное полотно вмонтировали индукционную катушку, которая передает заряд батареям электромобиля по воздуху. Таким образом можно передавать энергию одновременно двум движущимся автомобилям.

В Renault считают, что с развитием подобной технологии электромобили станут более популярными.