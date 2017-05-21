ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции хотят заряжать электрокары прямо во время движения

22.05.2017 00:04 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Во Франции хотят заряжать электрокары прямо во время движения

Компания Renault объявила о тестировании зарядки электромобилей во время движения, передают информационные агентства. Французский автогигант сообщил, что машины можно будет подзаряжать на скорости до 100 км/ч.

Помощь "Рено" в создании технологии беспроводной зарядки оказывают Chargemaster и Qualcomm. Испытания проходят на полигоне Fabric, расположенном в южной части Парижа. В качестве основы используется похожая система беспроводной зарядки, применяемая в гоночной серии Formula E.

В дорожное полотно вмонтировали индукционную катушку, которая передает заряд батареям электромобиля по воздуху. Таким образом можно передавать энергию одновременно двум движущимся автомобилям.

В Renault считают, что с развитием подобной технологии электромобили станут более популярными.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дорожное полотно вмонтировали индукционную катушку, которая передает заряд батареям электромобиля по воздуху. Таким образом можно передавать энергию...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Слав: Почему мы их так хотим, а они нас не очень?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика