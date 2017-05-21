ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорске водитель Audi не справился с управлением и влетел в кирпичный забор

22.05.2017 06:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП случилось около 21.00 в районном центре на улице Советской, сообщает ranak.by.


Фото: ranak.by

Водитель Audi A6 не справился с управлением — машину отбросило на обочину противоположной стороны, она попала на канализационный люк и после протаранила кирпичный забор. Кроме водителя в авто были еще два пассажира.

Пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу.


Фото: ranak.by

У водителя и его пассажиров были внешние признаки алкогольного опьянения. Назначена экспертиза, идет проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У водителя и его двух пассажиров были внешние признаки алкогольного опьянения. Назначена экспертиза, идет проверка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились финалисты мужского чемпионата Беларуси по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика