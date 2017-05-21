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В Светлогорске водитель Audi не справился с управлением и влетел в кирпичный забор
ДТП случилось около 21.00 в районном центре на улице Советской, сообщает
Водитель Audi A6 не справился с управлением — машину отбросило на обочину противоположной стороны, она попала на канализационный люк и после протаранила кирпичный забор. Кроме водителя в авто были еще два пассажира.
Пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу.
У водителя и его пассажиров были внешние признаки алкогольного опьянения. Назначена экспертиза, идет проверка.
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У водителя и его двух пассажиров были внешние признаки алкогольного опьянения. Назначена экспертиза, идет проверка.
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