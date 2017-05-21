В Щучинском районе при пожаре погиб человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе на пожаре погиб человек. Такая информация размещена на сайте Гродненского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 21 мая в 22.50 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д.Рымки. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. В жилой комнате на кровати обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1962 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

МЧС рекомендует гражданам воздержаться от курения в жилых помещениях, особенно совмещаемое с распитием алкогольных напитков. Это пагубное пристрастие может привести не только к возникновению пожара, но и к гибели.-0-