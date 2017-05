Как люкс: 5 хороших тональников, которые можно купить и не разориться

Можно ли получить качественный продукт, не отдав за него половину зарплаты? Мы в редакции LADY.TUT.BY уверены — можно! В нашей подборке клоны дорогих тональных средств, которые на коже выглядят не хуже, а то и лучше люкса.





Кушн — тональный крем в пористой «подушечке» — знаменит не только своей компактностью, но и естественным финишем. И хотя пальма первенства в производстве кушнов определенно принадлежит Корее, европейские производители от азиатских коллег не отстают — за последние пару лет они выпустили на рынок как минимум десяток подобных продуктов.

Очевидный минус кушнов — скромный объем: всего 14 мл. Производство компактной упаковки довольно затратное, так что просят за это чудо косметической промышленности как за полноценный тональный крем. В том числе и за любимый многими кушн от Lancome: стоимость Miracle cushion стартует от 40 евро. Впрочем, необязательно тратиться на люкс: Lancome принадлежит косметическому гиганту L’Oreal. А у него в арсенале есть абсолютный аналог — Nude magique cushion всего за 15 евро.

Несмотря на более скромный дизайн, кушн от L’Oreal предлагает вам ровно то же, что и его люксовый брат: легкое покрытие, естественное сияние и защиту от солнца. Кстати, у бюджетной версии она даже выше — SPF29.





Тональный крем в стике — еще одна вариация на тему компактности. В отличие от кушнов, стики славятся плотным покрытием и могут использоваться еще и в качестве корректоров.

Одним из наиболее востребованных профессионалами и любителями тональных стиков можно с уверенностью назвать Ultra HD Stick foundation от Make Up For Ever. И любят его не зря: на кожу средство ложится мягко и ровно, а бонусом отлично смотрится в объективах камер. В общем, все звучит неплохо, за исключением его стоимости — 38 евро.

Хорошо, что у польской марки Inglot нашелся аналогичный продукт. Полная его стоимость в белорусском корнере, конечно, тоже заставляет задуматься — без скидки стик обойдется вам примерно в 32 евро, но, с другой стороны, купить его можно здесь и сейчас, а результат в силу меньшей кроющей способности даже натуральнее.





Девушкам с сухой кожей подобрать себе тональное средство ничуть не легче, чем обладательницам жирной: одно слишком плотное, другое — недостаточно питательное. Благо косметическое производство не стоит на месте, и на волне приверженности нюду стали появляться тональные сыворотки. Такая как раз есть у профессиональной марки Bobbi Brown, и не хвалит ее только ленивый. Еще бы: и оттенок подобрать не проблема, и уход заявлен.

Для тех, кого при взгляде на ценник неумолимо душит известное земноводное, мы подобрали практически полный аналог — GOSH Foundation drops. Конечно, ухаживающих компонентов здесь не так много и SPF чуть ниже, зато стоимость приемлемая — около 17 евро. А еще у GOSH есть действительно светлый оттенок — для тех, кто не любит загорать.





Chanel и Bourjois фактически принадлежат одной компании. В общем, не стоит удивляться тому, что их тональные кремы Perfection lumiere и Healthy mix — близнецы: вероятно, так и есть. Причем в этой ситуации не придраться даже к упаковке: у основы Bourjois не менее солидный, чем у Chanel, стеклянный флакон с помпой.

Недавно Healthy mix немного изменил формулу и стал выглядеть на лице даже более презентабельно, чем его люксовый брат. Конечно, самый светлый оттенок может показаться славянским девушкам недостаточно светлым, но с появлением на рынке аджастеров (пигментов для разбавления тональной основы) это больше не проблема. И даже покупка двух продуктов сразу — и тона, и пигмента — обойдется вам дешевле, чем один флакон от Chanel.





Если вы собираетесь на ответственное мероприятие и не хотите прибегать к услугам визажиста, вам наверняка понадобится плотное и стойкое тональное средство. Отличный вариант есть у MAC — их Studio fix foundation как раз подходит для таких случаев. Но если ехать в ближайший корнер марки (например, в Вильнюс) нет времени и денег, обратите внимание на более доступную и любимую профессионалами основу Revlon Colorstay 24 Hour. Мало того что палитра у Revlon не менее богатая, чем у MAC, — подобрать себе подходящий оттенок смогут даже белоснежные барышни, так еще и стоит он в несколько раз дешевле: 14 евро против 30.