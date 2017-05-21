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В Витебске маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадала пассажирка

22.05.2017 08:14 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием трех транспортных средств произошло 21 мая около 14.30 на пересечении Московского проспекта с улицами Терешковой и Бровки, сообщил AUTO.TUT.BY представитель ГАИ региона Александр Казючиц.


Фото: ГАИ УВД облисполкома

Столкнулись маршрутка Ford под управлением 38-летнего мужчины и микроавтобус Mercedes, за рулем которого был 69-летний водитель. После удара Mercedes вылетел на разделительную полосу, а маршрутка — на встречную. Здесь маршрутное такси столкнулось еще и с грузовиком ГАЗ.


Фото: ГАИ УВД облисполкома

В маршрутке находились 8−9 пассажиров, никто из них не пострадал. Но госпитализация понадобилась 55-летней пассажирке микроавтобуса.

Проводится проверка. Правоохранители ищут очевидцев аварии, подробности произошедшего просят сообщать в дежурную часть ГАИ.


Фото: ГАИ УВД облисполкома
 
 
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ДТП с участием трех транспортных средств произошло 21 мая около 14.30 на пересечении Московского проспекта с улицами Терешковой и Бровки.

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