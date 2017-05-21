Танки к бою: в Москве пройдет финал Чемпионата мира по World of Tanks

Танки к бою: в Москве пройдет финал Чемпионата мира по World of Tank /

О подготовке к соревнованиям и сюрпризах, которые ожидают игроков и фанатов во время финала Чемпионата мира по World of Tanks, на радио Sputnik Беларусь рассказали представители минского центра разработки Wargaming — pr-менеджер Алена Козуб и маркетинг-менеджер по киберспортивному направлению Вероника Ходовец.

"27-28 мая ждем всех любителей-танкистов в Москве на большой ВТБ-арене. Ледовый дворец соберет всех фанатов игроков, чтобы посмотреть, как профессионалы сражаются в замечательной игре", — сообщила Алена Козуб.

Собеседницы Sputnik рассказали о том, что в нынешнем году соревнования впервые проходят по новой схеме. Традиционно регулярный сезон Wargeming-лиги стартует в сентябре и разделяется на 4 региона — Северная Америка, Европа, СНГ и Азия. Но для того, чтобы фанатам было интереснее наблюдать за финальной стадией соревнований и видеть все последовательно, организаторы приняли решение разделить мероприятие на два этапа.

"Сначала пройдет групповой этап — 23-24 мая в студийном режиме, где можно будет подключиться к стриму на всех платформах Wargaming и в социальных сетях и посмотреть, как проходит отборочный тур. Из 12-ти команд будут выбраны 8, которые попадут в плей-офф и будут играть в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчах на большой сцене ВТБ-арены в предстоящие выходные в Москве", — рассказала Алена Козуб.

Зрители на площадке получат возможность не только наблюдать за соревнованиями, но и участвовать в розыгрышах, квестах, мем-активностях и общаться с киберспортсменами.

"Финальные соревнования будут транслироваться на больших экранах. Мы подсчитали их примерную площадь, порядка 700 квадратных метров экранов будет задействовано на ВТБ-арене. Всего понадобилось около 30 километров кабелей. И в составе группы, которая готовит это мероприятие, порядка 600 человек", — уточнила Вероника Ходовец.

В качестве главного приза команда — победительница Чемпионата мира по World of Tanks получит уникальный трофей, рассказали собеседницы Sputnik.

"Мы отливаем его специально по заказу наших киберспортсменов. Этот переходящий приз создается минским скульптором и весит порядка 20 килограммов. Это большой прямоугольный монолит, в него впечатан логотип игры, и на этот трофей будет нанесено имя команды-победительницы. Но самое главное, что прилагается к этому монолиту, это титул чемпионов мира по игре World of Tanks", — рассказала Алена Козуб.

Кроме того, есть и масштабные денежные призы. Призовой фонд всего турнира составляет 300 тысяч долларов, команда-победительница получит половину этой суммы, а вторая половина будет распределена между командами, занявшими второе и третье места в финальных соревнованиях.

Беседу о финале Чемпионата мира по World of Tanks с представителями минского центра разработки Wargaming слушайте на радио Sputnik Беларусь.