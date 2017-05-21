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КНДР провела успешный пуск ракеты "Пуккыксон-2"

22.05.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Руководство КНДР объявило об успешно проведенном пуске баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (Pukgukson-2), сообщает Sputnik International.

Испытание, за которым лично следил лидер страны Ким Чен Ын, было проведено накануне. По информации южнокорейских военных, запуск был произведен с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море, в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.

"Нужно как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию", — сказал Ким Чен Ын после проведенного пуска.

Северокорейский лидер оценил испытание новой ракеты на "100 баллов из 100". Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в качестве маршала КНДР, также сфотографировался вместе с участниками запуска ракеты.

СМИ сообщили, что во вторник, 23 мая, Совет Безопасности ООН проведет закрытое совещание, на котором будет обсуждаться новый запуск ракеты КНДР.

 
Теги: Минск
 
 
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын оценил проведенный запуск на "100 баллов из 100" и приказал оснастить армию этой баллистической ракетой,

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