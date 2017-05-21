Фаниполь нравится многим. Он чистенький, тихий, с инфраструктурой, и до метро «Малиновка» от него 8−12 минут на своей машине, минут 15−20 — на маршрутке. Сегодня тут новостроек не много — предлагают жилье только в уже сданном доме Подсолнух и в третьем, строящемся доме комплекса «Зеленые аллеи».



Ближе к «Евроопту» — «Подсолнух», справа — два дома ЖК «Зеленые аллеи»

Стоят дома рядышком. Подсолнух ярче, с керамогранитом на цокольном этаже — он «комфорт-класса». Метр тут стоит 850 долларов. Но осталось только пять квартир. Самые маленькие — три 54-метровые двушки предлагают купить за 46,3 тысячи долларов. В «Зеленых аллеях» выбор больше, цены на двушки ниже, кроме того, есть компактные «однушки».



«Зеленые аллеи» — слева дом, который сдадут в августе.

Кажется, что дома в «Зеленых аллеях» должны быть выкрашены в зеленый цвет. Но — нет: солигорская панель выкрашена традиционно. Нет тут и зеленого массива прямо под окнами — до леса нужно пройти пешком с полкилометра. Но ощущение, что ты уже на природе, есть. Потому что птицы поют, воздух чистый.





В первом доме комплекса люди живут уже два года. Строились тут еще по тысяче долларов за квадратный метр. У подъезда встречаем местного жителя. Спрашиваем, как ему тут?

— Я оставил квартиру в Минске дочке, и переехал сюда. Тут тихо, очень спокойно — никаких «колдырей», все соседи друг друга знают, много милиционеров живет — так что спокойствие обеспечено. Таких как я, наверное, треть дома. Остальное — молодежь. Все работают в Минске. Я сам туда езжу — 8 минут до метро Малиновка на машине, пятнадцать до центра — из своего «спальника» дольше добирался. На маршрутке, честно, не ездил — но за домом вот остановка маршруток и автобусов, никто не жалуется.





Дому два года, а краска уже полиняла, — замечаем.

— Зимой красили, вот и облезла, — пожимает плечами мужчина. — Окна еще регулируем — проблемные. Но застройщик косяки исправляет быстро, так что к нему претензий нет. И планировки в доме прекрасные. Я своим жильем очень доволен.

Второй дом заселился год назад.





— Мои соседи в основном молодые, минчане, — говорит девушка, которая живет во втором доме. — С утра весь дом садится в машины и уезжает на работу в Минск, вечером возвращается. Днем тут только мамы-декретницы. Мы с мужем и искали такой вариант — где мне в декрете будет хорошо. Это наша первая квартира. Лично меня смущает только подъезд. Совсем уж советский, эта зелененькая краска на стенах, которая трещинами пошла при усадке дома…

Жилье во втором доме покупали тоже дороже, чем можно приобрести сейчас. В доме, который сдадут в августе, метр стоит 800−850 долларов.

Однокомнатных в доме — три варианта:

1. «однушка» (37,7 квадратных метра) стоит 31.450 долларов в эквиваленте;





2. «однушка» 43 метра — 34,2 тысячи долларов

3. «однушка» 44 квадратных метров — 35,2 тысячи





«Двушка» площадью 52,3 квадратных метра — 42,64 тысячи долларов в эквиваленте.





Планировки разумные, кухни достаточных размеров. Фото бетона выглядит, конечно, не весело — собственно, как все новостройки без отделки. Вот, например, будущая кухня с балконом. Ощущение, что места мало и потолок в 2,55 метра давит.



В доме предполагаются электроплиты.

Но мы побывали в заселенной, со светлой отделкой квартире — и там давящих ощущений от потолка уже нет, и сама кухня кажется просторней. А площадь помещения та же.







Гостиная в «двушке»: классические предметы в ней смотрятся вполне логично.

Застройщик — ДГ-Центр — знает, каких плюшек добавить. Понимая, что квартиру тут выбирают молодые, он обеспечил всех наглядным пособием, попросив дизайнера распланировать интерьер с учетом скромных бюджетов в «икеевском» стиле.











Застройщик «дружит» с фирмой, которая возит товары из Икеи — для новоселов доставка заметно дешевле, бонусом прилагается возможность заказать бесплатный дизайн-проект с икеевскими предметами.

Расчеты застройщика показывают, что с применением бюджетных решений и белорусской плитки полностью подготовить квартиру к жизни будет стоить около 4−5 тысяч долларов.



Дом, в котором продают квартиры, как раз красят.

Маркетологи застройщика уверяют: квартира доступна для всех работающих, у кого накоплено 10−15 тысяч долларов. Во-первых, застройщик готов предоставить рассрочку на 4 года (правда, стоимость квартиры увеличивается на пару тысяч, и выплаты привязаны к валюте), во-вторых у него есть несколько партнерских программ с банками (а кредиты к валюте не привязаны). Например, Белгазпромбанк выдает кредит, в котором ставка в первый год 11%.

Кредитует банк до 70% стоимости квартиры на срок до 15 лет. Мы попросили банк рассчитать, сколько придется платить, если одолжить у него эти 70% от стоимости «двушки» — 29 тысяч долларов по курсу Нацбанка. Своими придется выложить 30% ее стоимости — около 13−14 тысяч.

Банк подсчитал выплаты в рублях. Сумма кредита — 54 172 рубля, первый платеж 797,53 рубля. Впрочем, дальше процентная ставка растет — так что в рублевом эквиваленте выплаты корректируются, впрочем, не критично. Если на "однушку" не хватает 20 тысяч условных, выплаты пропорционально снижаются (почти на треть). И в первый год платеж составит около 560 рублей в месяц.

Кредиты в Беларуси, напомним, можно гасить досрочно, частями в том числе, без всяких штрафных санкций.



Стройплощадка так обустроена, что на нее никто не жалуется. Подъезд к ней чистят регулярно. Ни грязи, ни грохота.



Парковок, утверждают жильцы, им пока хватает

Любопытно, что фанипольские ЖК отгораживаются друг от друга прозрачной сеткой. Проходы есть, они не запираются, мамы с детьми играют и на «чужих» площадках. Похоже, смысл этих сетчатых заборов — обозначение территорий для дворников.



Площадка у третьего дома ему не принадлежит, но — никто детей не выгонит.

В Фаниполе несколько детских садов, есть гимназия. Рядом с домами — большой Евроопт, так что вопросов, где вечером купить кефир, у жителей Зеленых аллей не возникает.

В соседних домах на первых этажах цветет частный бизнес. Есть и тренажерка, и парикмахерская, ремонт обуви, магазинчики с косметикой и прочими мелочами. Местные говорят — не хватает кофейни с круассанами или детского кафе. Впрочем, этот вопрос решаем — площади есть. В том же третьем доме «Зеленых аллей» первый этаж продается именно под будущий мини-бизнес.