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Страховой случай: когда ждать компенсации? Тест

22.05.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Если квартира застрахована, то после пожара, потопа и грозы владельцу полагается возмещение. А как быть с персидскими коврами и антикварным комодом? Чтобы обезопасить не только стены и пол с потолком, страховать можно и домашнее имущество. Но далеко не все ЧП входят в понятие “страхового случая”. Чтобы знать, когда можно требовать деньги, а когда нет, мы вместе с компанией el’PORTA, которая бесплатно предоставляет страховку имущества всем своим клиентам, составили тест из неприятных житейских ситуаций. Начнем!

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что от компании к компании страховые правила могут меняться. Тест носит ориентировочный характер - всегда внимательно читайте правила страхования.

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Если квартира застрахована, то за пожар, потоп и грозу ей полагается возмещение. А как быть с персидскими коврами и антикварным комодом? *Партнерский материал

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