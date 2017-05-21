LADY совместно с « Зеленой аптекой » представляют проект «Звёздные мамы». Это цикл интервью с пятью известными женщинами, которые состоялись и в любимом деле, и в материнстве.

В глазах большинства они работают «звёздами», в глазах самых близких — мамами.

Своими мыслями о материнстве и воспитании детей с нами уже поделилась телеведущая Ирина Ромбальская.

Сегодня же о самом сокровенном в жизни женщины нам согласилась рассказать певица, посол доброй воли ООН в Беларуси и мама двух очаровательных дочек — 17-летней Ксении и 2-летней Софии — Искуи Абалян.

Каково это — вновь стать мамой в 44? Давайте узнаем.





— Мне довольно часто говорят: ваша вторая беременность пришлась на довольно осознанный возраст… Но ведь я и первый раз родила почти в 29 лет! Уже была взрослой девочкой. (Смеется.)

Замуж я вышла на последнем курсе Академии музыки и еще несколько лет продолжала работать. Чувствовала, что есть движение, рост. Вообще делать что-то не в полную силу — это не про меня. Возникает ощущение неполноценности: я и не артистка, и не хозяйка. Я хотела сначала чего-то добиться в профессии, а уж потом с головой окунуться в материнство.





— Будучи в интересном положении, я работала с оркестром Михаила Финберга, была в жюри «Зорнай ростанi»… Мы даже сняли клип на песню Измаила Капланова «Шум ночных дождей». Но несмотря на рабочий график, беременность все равно вышла очень спокойной. Я была в ожидании, умиротворении. Практически перед самыми родами приезжала в Минск — на концерт Хулио Иглесиаса. Сидела на нулевом ряду, вытянув ноги, и слушала это божественное пение.

А во время второй беременности у меня была действительно гиперактивная жизнь. И дочка получилась такая же — просто пацан в юбке.

На четвертом месяце беременности мы с мужем поехали в Карловы Вары и там каждый день много ходили пешком. Поднимались на гору на фуникулере, а обратно — своим ходом по 5−6 километров. При этом я, как и с Ксюшей, работала — практически записала новую пластинку, давала концерты. Все время была в движении. И когда родилась Соня, оно не прекратилось!

— За последние пятнадцать лет медицина сильно шагнула вперед. С одной стороны, это замечательно, но с другой — такой стресс! Вообще я чувствовала внутреннюю уверенность — знала, что все будет хорошо, несмотря на то, что Соня поздний ребенок. Но мне все равно назначали ворох анализов и тестов, и я честно и добросовестно все это проходила. В том числе и анализ на генетику, который делают на третьем месяце беременности. Все, что происходило в этот момент с ребенком, я видела на мониторе. И ничего приятного в этом, скажем честно, нет. Из кабинета врача я вылетела со слезами на глазах. Девушки вокруг всполошились, и я пыталась их как-то успокоить… Но не могла успокоить саму себя.

С Ксюшей мне делали кесарево. Это было медицинской необходимостью: незадолго до родов она неправильно повернулась в утробе. Врачи ухватились за этот факт и предложили мне пережить это и с Соней. В общем, можно сказать, что день вторых родов мы планировали.

Как мне кажется, я бы могла родить и сама. Но родов ведь нужно ждать, а на носу очередные съемки проекта «Я пою»! (Смеется.) На самом деле я просто не хотела рисковать. Ведь у меня не было опыта самостоятельных родов, и я очень боялась, что что-то пойдет не так.

Сами роды вызвали во мне двоякие эмоции. Мне делали спинальную анестезию: я все видела, но не могла пошевелиться. И в тот момент вдруг поняла, как себя чувствуют парализованные люди. Это ужасно. Я лежала и думала: сколько же у них преодолений! Каждую минуту, каждый час. Столько мыслей пронеслось в голове…

А через две недели я уже сидела на сцене Дворца республики. Через пару месяцев, несмотря на операцию, отправилась в спортзал приводить себя в форму. Не скрою: в этот раз мне, конечно, было сложнее восстанавливаться. Возможно, еще и потому, что теперь я кормила грудью. Кормление — это вообще сказка. Ты ощущаешь такую близость в этот момент! И я очень рада, что наконец смогла ее испытать.

— К счастью, каждый в моем окружении был рад тому, что у меня появится второй ребенок, пусть и в 44. Ни один человек не спросил: «Ты что, сошла с ума?» — напротив, все говорили, как мне идет беременность. Но своим примером я ни к чему не призываю. Решаясь на поздние роды, женщина в первую очередь должна слушать свое сердце, а не чьи-то советы. Конечно, если стоит вопрос здоровья, нужно взвесить все за и против, обсудить это внутри семьи. И если вы к чему-то не готовы, это ваш выбор, и никто не вправе его осуждать — равно как и ваше желание стать мамой в таком возрасте. Главное, чтобы близкие и ваш мужчина всецело вас поддерживали.

— Ксюша, а как ты отнеслась к рождению младшей сестры?

— Возможно, если бы у нас была меньшая разница в возрасте, я бы переживала появление Сони иначе. Но в 15 лет я, естественно, уже не возилась с игрушками, так что делить с маленьким ребенком — грудничком — мне было абсолютно нечего. Кроме мамы, конечно! (Смеется.) Но зачем, если любит она нас одинаково? В моей ситуации ревность и обида совсем неуместны. Наоборот, мне очень нравится присматривать за малышкой. Каждый день она привносит в нашу жизнь что-то новое. А еще теперь я точно знаю, как правильно надеть подгузник!

— Не секрет, что у людей моей профессии ненормированный рабочий график. В связи с этим у нас есть необходимость в няне. Она была у Ксюши — Елена Александровна, прекрасная женщина. И с Соней мне тоже помогает няня. Но я никогда не приглашаю ее на ночь, если остаюсь дома, и не прошу сделать уборку, если могу сделать это сама. А самое важное — прогулки с ребенком, поход к врачу, купание — и вовсе не доверяю никому. Я ловлю каждую свободную минутку, чтобы побыть с дочерью.

Няня — большое подспорье: она укладывает Соню спать, а я в это время могу заняться другими делами — приготовить ужин, например. Да, я стараюсь справляться с домашними делами самостоятельно, и очень это люблю.

И не могу сказать, что мне все просто далось, раз есть помощница. Хватало и усталости, и недосыпов. У моего нынешнего супруга важный бизнес, и, зная об этом, я старалась ограждать его от бессонных ночей, принимала основной удар на себя.

Наличие няни — не показатель материнских качеств или отсутствия любви к ребенку. Когда Джей Ло давала концерт в Минске, она брала своих малышей с собой. Да, у нее две няни, которые помогали ей во всем, сменяя друг друга, но это не значит, что она плохая мать. Для малыша главное — быть рядом с мамой и чувствовать ее заботу, ему не так важно, кто постирал пеленки. Хорошая мама — та, которая всегда рядом с детьми.





— Дети сейчас совсем другие. Мне кажется, они даже в какой-то степени несчастны. Гаджеты и интернет отнимают кучу времени, дают ощущение двойной жизни… Хорошо, что в детстве Ксюши этого не было. Уже с пяти лет она была с книжкой в руках, даже засыпала с ней. Но нужно отдать должное ее отцу — он и сам любил читать, так что у Ксюши перед глазами был пример.

Соня тоже с раннего детства в книжках: в свои 2,5 года уже знает буквы, рассказывает стихи наизусть, поет песенки. Она очень развитый ребенок, и, надеюсь, с возрастом это не изменится. Для себя я решила, что читать она будет только бумажные книги, а не электронные, с экрана планшета. Гаджеты — не главное в жизни ребенка, и их использование нужно дозировать, давать только в качестве поощрения.

— Мама, наверное, строгая? — интересуемся у Ксюши.

— Я бы сказала, мама требовательная. Все, что она делает для нас, она делает во благо и из большой любви, и я понимаю, что это важно.

— Со старшей дочерью у нас очень доверительные отношения. Я не прошу у нее пароли от ее страничек в социальных сетях, не контролирую, чем она занимается.

Помню, когда ей было три года, мы впервые выехали за границу. Тогда в аэропорту она впервые увидела эскалатор. Представьте: ребенок становится на лестницу — и едет. Ксюша обернулась, посмотрела на меня и выдала: «Обалдеть!»

— Я до сих пор так делаю! — смеется Ксюша.

— А сейчас она уже заканчивает 11 класс. Быстро летит время! Поступать планирует в университет культуры на специальность «эстрадно-джазовый вокал». Наверное, это довольно предсказуемый выбор, ведь она выросла в музыкальной среде…

— Просто эта атмосфера стала мне родной, — вставляет Ксюша, — и я себя больше ни в чем другом не вижу.





— Я думаю, быть готовой к материнству — это, в первую очередь, понимать, что твоя жизнь целиком изменится, что придется свой образ жизни изменить под маленького, но очень важного человечка. Много времени, сил, мудрости придется вкладывать в ребенка. Будут трудности, лишения, часто ты будешь злиться, что не можешь так, как раньше, свободно распоряжаться своим временем. И это нормально! Потом все негативные моменты просто испарятся из памяти. Быть готовой стать мамой — это чувствовать любовь и готовность ею делиться. Ведь материнство — это и есть любовь.

Но нужно помнить, что дети никогда не оценят материнские жертвы — им это не нужно. Поэтому рядом с ними должна быть счастливая и ухоженная мама. Важно быть самодостаточной, постоянно развиваться. Конечно, хорошо, когда к этому вас мотивирует ваш мужчина. Мне в этом плане, наверное, очень повезло: мой супруг очень ценит совместное времяпрепровождение, делает мне комплименты. К тому же у меня две дочки — я просто обязана хорошо выглядеть!

Никто не говорит, что нужно бросать детей на произвол судьбы — речь о том, что важно не забывать о себе. Любая мама должна помнить, что она — женщина.

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