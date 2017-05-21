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В Смолевичском районе внедорожник врезался в микроавтобус

22.05.2017 09:23 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе внедорожник врезался в микроавтобус, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 20 мая около 08.20 на 3-м км дороги Слобода-Новосады вблизи п.Домашаны (Смолевичский район). Житель Смолевичей 1969 года рождения, управляя машиной "Мерседес-Бенц Спринтер" ехал в направлении Минска, при повороте налево не убедился в безопасности, не уступил дорогу и столкнулся с встречно двигавшимся автомобилем "Шевроле-Нива" под управлением водителя жителя Минска 1961 года рождения. В результате ДТП пассажир "Шевроле" 1935 года рождения, жительница Минска с диагнозом: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, открытый перелом средней трети и нижней трети правой голени со смещением, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки" была госпитализирована в реанимационное отделение Смолевичской ЦРБ, где в 11.00 часов от полученных телесных повреждений скончалась. Водители и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Смолевичей 1969 года рождения, управляя машиной "Мерседес-Бенц Спринтер" ехал в направлении Минска, при повороте налево не убедился в безопасности, не уступил...

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