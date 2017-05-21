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Два человека пострадали в ДТП в Дрогичинском районе

22.05.2017 09:28 — Разное | БелТА  
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Два человека пострадали в ДТП в Дрогичинском районе
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 мая около 15.30 в деревне Литовск. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Сандеро" находилась 33-летняя минчанка. При выезде со второстепенной дороги на главную автоледи не предоставила преимущество в движении "Фольксвагену Пассат" под управлением 22-летнего жителя Дрогичинского района и допустила столкновение.

В результате ДТП пострадали находившиеся в "Рено" водитель и пассажир 1976 года рождения. С различными травмами они госпитализированы в Пинскую центральную больницу. О состоянии здоровья водителя второй легковушки не сообщается. По факту дорожного происшествия проводится поверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Сандеро" находилась 33-летняя минчанка. При выезде со второстепенной дороги на главную автоледи не...

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