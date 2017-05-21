Facebook начал тестировать функцию заказа еды

В социальной сети Facebook тестируется новая функция под названием Order Food, благодаря которой пользователи могут заказывать блюда из различных ресторанов и кафе.

В соцсети появится специальный раздел, в котором будут собраны все рестораны, заключившие с компанией договор. На страницах заведений можно будет просмотреть фотографии, узнать о ценах и меню, а также увидеть их рейтинги.

Пользователи Facebook смогут выбрать понравившееся блюдо, оформить и оплатить заказ. Новый раздел появится как в мобильном приложении, так и в десктопной версии соцсети.

На данный момент тестирование проводится на территории США. О том, когда новая функция появится в других странах, не сообщается.