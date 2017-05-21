Хоккеисты «Питтсбурга» захватили лидерство в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли, разгромив в пятом матче противостояния «Оттаву».



Фото: nhl.com

«Питтсбург» — «Оттава» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Мяяття (Раст, 8.14), 2:0 — Кросби (Дэйли, Малкин, 12.03, в большинстве), 3:0 — Раст (Бонино, Роуни, 16.04), 4:0 — С. Уилсон (Роуни, Бонино, 18.17), 5:0 — Каллен (Штрайт, Роуни, 21.54), 6:0 — Кэссел (Кросби, Малкин, 40.50, в большинстве), 7:0 — Дэйли (Кэссел, Малкин, 48.49, в большинстве).

Броски: 36−25 (15−12, 13−7, 8−6).

Силовые приемы: 28−53.

Штраф: 10−8.

Вратари: Мюррей, 100% отраженных бросков — Андерсон, 71,4% отраженных бросков (Кондом, 16.04, 86,4% отраженных бросков; Андерсон, 17.32; Кондом, 20.01).

Три звезды: Роуни, Раст, Мюррей.

Видео: SPORTSNET

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«Питтсбург» сполна поквитался с «Оттавой» за унижение в Оттаве, случившееся в ночь на 18 мая, когда «сенаторы» уже в первом периоде четырежды торпедировали ворота «пингвинов».

На сей раз точно такой же счет после первого периода был уже в пользу «Питтсбурга». Но поймавшие кураж «пингвины» на этом не остановились и пошли еще дальше, доведя счет до неприличного.

Хоккеисты «Оттавы», будто отчаявшись пробить безупречного стража хозяев Мэтта Мюррея, принялись безустанно «хитовать» соперников, почти в два раза превзойдя «Питтсбург» по числу сиовых приемов (53−28), но победы в матчах за это н ве присуждают.

Отметим, что с середины второго периода был снят с игры капитан «Оттавы» Эрик Карлссон, играющий в плей-офф с трещиной в пятке. А в третьем на лед не выходили также защитник Коди Сеси и центрфорвард Дерик Брассар. Наставник «сенаторов» объяснил это тем, что решил поберечь лидеров для будущих поединков, поскольку надежды на спасение этого матча были уже потеряны.

В энергосберегающем режиме задействовал своих лидеров и рулевой «Питтсбурга» Майк Салливан. Так, Фил Кэссел сыграл менее 13 минут, Евгений Малкин — всего 14, а Сидни Кросби — менее 15-ти.

Таким образом, после болезненной зуботычины в третьем матче «Питтсбург» одержал две победы подряд и захватил лидерство в серии. Для выхода в финал Кубка Стэнли нынешнему обладателю этого трофея остался один шаг.

Между тем форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал рекордсменом клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли. На счету россиянина 141 поединок в плей-офф. По этому показателю Малкин обошел легендарного Яромира Ягра, у которого 140 игр. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби также провел 140-й матч и догнал Ягра.

А Евгений Малкин, заработав 3 ассистентских балла, вышел по количеству голевых пасов в Кубке Стэнли на второе место в истории «Питтсбурга». У Малкина стало 98 результативных передач, он обошел легенду клуба Марио Лемье (96). Лидирует же Сидни Кросби, в активе которого 100 голевых пасов в Кубках Стэнли.

Ход серий 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 3:2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0).

Следующие поединки запланированы на 24 мая (в Оттаве) и, если потребуется, на 26 мая (в Питтсбурге).

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:3 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ, 1:3).

Следующие поединки запланированы на 23 мая (в Нэшвилле) и, если потребуется, на 25 мая (в Анахайме).