Мужчины тоже плачут: как пережить расставание с женой. Психолог комментирует историю читателя

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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Меня зовут Олег, я прожил с женой в браке шесть лет, у нас есть пятилетний ребенок. Полгода назад жена попросила: давай поживем раздельно, у меня пропали к тебе чувства. Для меня это было шоком! Я не знал, что ей ответить, я не представлял, как буду жить без нее и без ребенка. Все свободное время я проводил с малышом. Жена много работала, я старался помогать, чем только мог. Делал домашнюю работу: убирал в квартире, готовил еду. При возможности уходил с работы пораньше, спешил домой, чтобы побыть вместе. Но после выхода из декретного отпуска жену как будто подменили. Она стала часто уходить по вечерам гулять с подругами: корпоративы, дни рождения или просто отдохнуть после работы. Пока ее не было дома, ребенок оставался со мной. Я разговаривал с ней на эту тему, жена говорила: не волнуйся, я же всегда возвращаюсь, мне никто не нужен, только вы. Потом интимная жизнь сошла на нет, но спустя время наладилась.

Мы сделали ремонт в квартире, восстановились отношения — счастье вернулось. Свое прошлое поведение она объясняла тем, что у нее была депрессия. В дальнейшем ситуация повторялась еще раз, длилась несколько месяцев, а потом начиналось все то же самое.



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И вот разговор — давай поживем раздельно. На словах я пошел ей навстречу, но на деле не хотел разъезжаться. Тянул время, она постоянно спрашивала, когда ты снимешь квартиру и уедешь. Я ссылался на финансовые трудности, нужно сделать большое ТО машине и т.д. Вечерами жена была дома, но мы жили в разных комнатах. Я всячески пытался наладить отношения, приглашал в ресторан, дарил цветы, оказывал знаки внимания, но на контакт она не шла. Затем через месяц после разговора о переезде я стал замечать, что супруга часто общается с другим мужчиной. Я его знал — это муж ее подруги. Благоверная сказала, что между ними ничего нет, он помогает ей открыть бизнес. Я предложил свою помощь, но, естественно, получил отказ. В дальнейшем ситуация зашла очень далеко, сейчас они встречаются. Никакой бизнес никто не открыл. Я снял квартиру и живу один. Подруга жены, узнав о происходящем, собрала вещи и с малышом уехала к родителям в Россию. Наш ребенок очень переживает, что мы не живем вместе, и постоянно спрашивает, когда я вернусь. Сейчас он три дня живет у меня, остальное время с ней (или с ними, не знаю). Я неоднократно разговаривал с женой, просил успокоиться, вернуться — ничего не помогает. Сейчас отпустил ситуацию, не звоню, не интересуюсь ее жизнью. Пусть делает что хочет! Только в душе тяжело, очень сильно переживаю, просто стараюсь не показывать виду. Я люблю жену и ребенка, хочу жить вместе. Спрашивал супругу, чего тебе не хватало со мной: денег, внимания, заботы?! Ответ мне не дали. Жена сказала: «Все в тебе хорошо, это я такая». До брака мы встречались пять лет. Не знаю, что мне делать, у меня ничего не получается изменить. Навстречу мне жена не идет, пробовал неоднократно. Пытался заняться общими делами, интересами, проводить время вместе. Разговаривать со мной разговаривает, но не более.

Говорят, время лечит, только мне, наоборот, все тяжелей и тяжелей. Другую семью я не завожу, потому что хочу самостоятельно воспитывать своего ребенка, не желаю, чтобы его воспитывал другой человек, для меня это очень больно. Пытался несколько раз завести новые знакомства с другими женщинами, но при общении с ними представляю жену на их месте. Странно: общаешься с одним человеком, а в голове совсем другой. Я хочу жить с женой, любить ее и чтобы она любила меня. Помогите, пожалуйста, дайте совет, что мне делать в этой ситуации. Я уже не могу справиться сам.

Комментарий психолога:

Отношения между мужчиной и женщиной осложняются тем, что каждый из нас привносит в них свои детские неосознанные желания и поведенческие стратегии. Очень жаль, что это становится очевидным только после того, как отношения заходят в тупик или разрушаются. Предвосхитить и избежать подобного можно, только работая над своей осознанностью до вступления в отношения и в процессе их выстраивания.

Вступая в отношения, мы не столько такие, какими нас создала природа, а в большей степени те, какими нас создал весь наш предыдущий опыт. Взрослость следует за детством и юностью, со всеми их особенностями: зависимостью, травмами, необходимостью приспосабливаться, нравиться, подражанием поведению родителей, их авторитетами.

Родительский перенос прослеживается в желании заботиться, угодить, удовлетворить все желания и потребности партнера и этим заслужить его любовь. Напомню, при безусловной любви ее заслуживать нет необходимости, она существует как данность, она не иссякнет и не зависит от того, каким я являюсь и как я себя веду. Отличие в том, что партнер не является родителем, ему угождать не нужно, а безусловно любить можно и нужно только ребенка, никак не мужчину и не женщину.

Мужчина, в отличие от ребенка, достоин любви избранницы, потому что он мужчина. Он чувствует, что он хороший, он знает, каким ему нужно быть, поэтому он уверен в себе и умеет принимать и дарить любовь своей женщине. Желание угодить, понравиться, сделать все, чтобы жена была довольна, а еще идея в духе «если я буду относиться к ней так, как хочется, чтобы она относились ко мне», и она обязательно будет меня любить — детская иллюзия и самообман.

Это рудимент мистического детского мышления, основа проекции и травма неутоленной тоски по безусловной любви, заботе, вниманию, полному принятию, и удовлетворению потребностей. Роль мужчины в семье несколько отличается от того, что казалось нашему герою идеальным, того, что он практиковал. Поэтому он и сейчас продолжает недоумевать, почему это не работает.

Нежная забота, выполнение всех обязанностей по дому, уход за ребенком, предоставление свободы партнеру — это совсем не специфическая мужская роль. Специфическая роль мужчины заключается в том, чтобы нести ответственность в целом за развитие семьи, понимать и обеспечивать общую стратегическую линию развития семьи, ответственность за безопасность материальную, финансовую, физическую, выстраивание четких внутренних правил и внешних границ.

Мужчина в семье похож на короля или царя в хорошей, правильной сказке или Зевса в мифологии. Чем более правильный, мудрый, здоровый король, тем лучше его королевство, счастливее королева и все подданные. В тех отношениях, где мужчина выполняет эту роль качественно, его женщина чувствует себя защищенной, спокойной и с удовольствием выполняет свою женскую роль.

Возможно, король и королева правят рука об руку, не разделяя обязанности по гендерному признаку, но и в этом случае кто-то из них должен взять на себя роль главы и защитника семьи. То, что родительский перенос управляет отношениями — это не вина, а беда многих взрослых людей. Им кажется, что если они как можно более заботливо будут относиться к партнеру и выполнять все его обязанности, партнер будет счастлив. Присматривать за ребенком, прибираться, отпускать жену гулять — очень важные, но далеко недостаточные для гармоничных отношений поступки.

Эмоциональность, чувствительность, привязанность, сентиментальность, забота — это действительно редкие и ценные качества в мужчине, остается отыскать блокированные, подавленные и непроявленные напористость, силу, уверенность, весомость, конкурентность, агрессивность. Это совсем не значит, что мужчина должен быть брутальным грубияном.

Все перечисленные качества требуют быть очеловеченными, интегрированными. Это значит иметь четкие ценности, знать и принимать свою силу, обладать своей силой и использовать ее на благо себя и семьи. Классические роли мужчины: защитник и добытчик. В них проявляются перечисленные мужские характеристики. Мужчина с подавленной агрессивностью не может быть уверенным, состоятельным и сексуальным. Да, он безопасный, милый и добрый, однако он не мужчина, он больше ребёнок.

В описанном случае, как и в бесконечном множестве других, мужественность требует внимания, поиска, раскрытия. Причин блокирования бесконечное множество: женское воспитание, нарушение контакта с отцом, блокированная мужественность в отце, жесткая, авторитарная, доминирующая или слишком беззащитная, наивная мать, невзрослые родители. Список можно продолжать долго.

Попытки наладить отношения похвальны, при этом в них есть один недостаток. Они повторяют одну и ту же стратегию. Если стратегия не работает, следует искать другие. Даже не совсем кажущаяся логичной в этой ситуации требовательность (ты моя жена, и я не позволяю тебе быть нечестной и неверной!) создала бы прецедент новой стратегии. Только не нужно путать уверенность с насилием, это тема отдельного разговора.

Отношения требуют осознания, выстраивания, соучастия со стороны двух партнеров. Без этого они предоставлены сами себе и самотеком приходят туда, куда совсем бы не хотелось. И безусловно, один человек не может ничего исправить или изменить. Это печально, вызывает бессилие и чувство непоправимости. Вкладывать силы в то, что не приносит результата — значит обрекать себя на истощение.

Настоящий этап у героя письма характеризует только начальные стадии утраты — отрицание и расщепление. Утрата говорит о том, насколько человек был важен, нужен и дорог для нас. Интенсивность переживания будет высокой, потому что качество, длительность и насыщенность отношений были таковыми. Особенно болезненно переживается утрата, если в детстве пережита травма отвергнутости и герою не хватало любви, опеки, заботы.

Отрицание защищает сознание от боли, которую придется испытать, если поверить, что расставание случилось. Сознание не принимает факт утраты, живет до расставания, прячется от боли. Следующий этап — расщепление — перемены частично допускаются, частично отрицаются, сознание существует как в двух мирах или между ними.

После того, когда становится все тяжелей и тяжелей, чтобы освободиться, нужно будет отдаться горю полностью. Это значит придет вина (если бы я …, я во всем виноват…, я все испортил…). Она может быть нормальной стадией утраты или интоксикационной. Можно застрять на этом этапе и методично уничтожать себя. Особенно привычна интоксикационная вина тем, у кого в семье это было излюбленным чувством, где культивировали вину, делая ее основой отношений и воспитания.

Если удастся справиться с виной, разделить ответственность за разрыв с партнером и обозначить зону развития своей личности как урок из прошлых ошибок, то придут тревога, беспокойство и страх. Их следует пережить телом (жар, озноб, холод, тошнота, слезы…). А за этим гнев как признак возрождения и освобождения, который позволит злиться, осознать истинные причины, свои границы, выработать четкие принципы отношений и законные правила, стоящие на страже своих потребностей.

Пройдя через это качественно (весь процесс может занять от полугода до двух лет), можно простить и отпустить партнера, стать настоящим зрелым человеком. Не дать себя сломать этому расставанию по силам, только если герою удастся взять за это ответственность.

А как же ребенок? Он всегда страдает в случае разрыва родителей, при этом можно своими же руками сделать эти страдания непереносимой катастрофой или смягчить до того, с чем можно справиться. Вы в любом случае остаетесь родителями. Отделив отношения мужчины и женщины, мужа и жены от отношений родителей, не позволяя вмешиваться сильным чувствам в эту сферу, успех будет достигнут.

Предстоит пережить расставание, понять и принять причины, усвоить урок, повзрослеть и двигаться дальше. Попутно было бы замечательным найти возможность узнать себя получше, принять и развить свою мужскую сущность, обрести качества мужественности и доминирования, научиться ими пользоваться, понять свои глубинные цели и желания и научиться отталкиваться от них, а не от желаний партнера.

Елена Дубовик, психолог,

директор Центра успешных отношений