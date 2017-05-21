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Белорусский экспорт: «молочка» обогнала оружие
22.05.2017 09:39 — Разное | Ежедневник
фото: agriculture.by
Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров в первом квартале обеспечили сразу несколько товарных позиций.
Самые внушительные результаты, несмотря на периодические обострения проблем с Россией, показали молокопереработчики, уже заметно перекрывающие объемы экспорта оружия.
Как сообщает Белстат, пишет
На 30% в первом квартале вырос экспорт калийных удобрений, достигнув в денежном выражении 531,4 млн долларов, то есть совсем немного обойдя молочников. В натуральном выражении поставки хлоркалия выросли на 58,8%.
Заметно оживились в начале года поставки за пределы страны грузовой техники. Экспорт вырос на 67,4%, до 202,4 млн долларов. В том числе в Россию продано грузовиков на 158,1 млн долларов, в Украину — на 13,8 млн.
На 20% в январе-марте вырос экспорт тракторов (116,1 млн долларов), на 43,7% — черных металлов (165,9 млн долларов), на 58,9% — лекарств (на 48 млн долларов).
Безусловным лидером прироста стали битумные смеси. Экспорт по этой позиции вырос до 115,7 млн долларов в первом квартале против 300 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года. Основной объем реализован в Нидерланды и Великобританию.
Среди ключевых позиций экспорта снижение в начале года показали нефтепродукты — минус 6,2%. Объем поставок составил 1,1 млрд долларов.
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Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров в первом квартале обеспечили сразу несколько товарных позиций.
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